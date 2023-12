Grande Fratello | Angelica Baraldi spiega perché in Casa era “sempre in mezzo” a Mirko e Perla E su Greta Rossetti…

Leggi su isaechia

(Di venerdì 1 dicembre 2023)è da poco tornata alla vita quotidiana e in questi giorni sta riprendendo in mano i suoi social. Proprio in queste ore si sta dedicando a rispondere alle numerose curiosità dei fan che l’hanno seguita in questa esperienza al. In primis sono tutti curiosi di sapere il suo parere circa il prossimo ingresso diRossetti all’interno della. Ecco cosa ne pensa la: Ovviamente devo iniziare questo box domande con “la” domanda. Cosa penso dell’ingresso diall’interno della. Cosa ne penso, ragazzi? Ovviamente penso che ile gli autori sono dei veri geni e che stanno mettendo il carico da 100 per farci tenere incollati letteralmente ...