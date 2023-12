Governo | Vietri FdI | “La sfilata di Ministri? Serve a ricordare a De Luca l’esistenza di Caivano” 

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ben venga la ‘’ didi Caivano a De”. Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Imma, rispondendo alle critiche del governatore della Campania al Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e alnazionale. “Più che la ‘seccia’ (come da lui sostenuto) sarà stata la divina provvidenza a far andare l’acqua di traverso al presidente Dementre criticava ingiustamente l’operato del, in occasione dell’inaugurazione dello sportello lavoro nella zona Asi di Caivano. Probabilmente, gli è accaduto per i mancati apprezzamenti proprio nei confronti del ...