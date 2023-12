Governo | Meloni “Dopo un anno smentiti molti pronostici”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 1 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “unpenso dire di aver smentito, a partire dall'isolamento dell'Italia in caso di vittoria di undi centrodestra e che l'economia sarebbe crollata. Ho avuto molte delusioni, sicuramente mi aspettavo molto di più sul lavoro quotidiano fatto sull'immigrazione rispetto ai risultati, ma lavorerò ancora”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso di un'intervista al Tg Poste. “Noi non ci rendiamo conto di quanta fame d'Italia ci sia nel mondo, di quanto rispetto ci sia per l'Italia. Siamo noi gli unici a non crederci, se noi recuperassimo un pò di orgoglio non avremmo limiti. Viva l'orgoglio italiano”, ha aggiunto. “Io sono stata sottovalutata tutta la vita e questo può essere un vantaggio, quando vieni ...