Governi più solidi scelti dai cittadini | ecco le ragioni della riforma

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Con le prime audizioni svolte davanti alla Commissione affari costituzionali del Senato è iniziato il procedimento di revisione costituzionale sulla forma di governo. E su un dato sembra esservi una tendenziale condivisione: anche i più strenui detrattoriproposta governativa di introdurre l'elezione diretta del presidente del Consiglio convengono sul fatto che il sistema parlamentare, per usare le parole di Gustavo Zagrebelsky, «pur scritto sulla Carta, è andato degenerando legislatura dopo legislatura, governo dopo governo». Più in generale, l'esigenza di una maggiore stabilità deiè largamente condivisa e non potrebbe essere altrimenti. La durata deiin Italia è un unicum nel panorama europeo e internazionale e i numeri sono sin troppo noti: abbiamo avuto 68in 75 anni, 13 presidenti ...