Google Pixel 7a | interessante offerta su Amazon con il 12% di sconto

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Se state pensando di acquistare un nuovo smartphone e siete in cerca di un modello dotato di caratteristiche e performance straordinarie, ma non volete spendere neanche tanto, vi suggeriamo di dare un’occhiata suall’ottimadel7a. Il dispositivo risulta con unodel 12% e lo porterete a casa al prezzo di 449 euro (invece di 509 euro di listino) nelle tre opzioni di colore Bianco ghiaccio, Celeste e Grigio antracite, e con la capacità di memoria interna da 128GB. Il device è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna è gratuita così come il reso, quest’ultimo gratuito fino al 31 gennaio 2024. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a Tasso Zero con Cofidis al check-out. Vediamo le sue specifiche. Il ...