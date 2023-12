“Gogna permanente” Cosa devono fare i genitori di Turetta | il suggerimento di Crepet

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Un consiglio aidi Filippo. È quello che arriva dallo psichiatra Paolo, che, intervistato da La Stampa, dice la sua sugli ultimi sviluppi relativi al ragazzo che ha confessato di aver ucciso Giulia Cecchettin, sua ex fidanzata: “Il fatto che inon hanno voluto fargli visita in carcere è una scelta comprensibile. Di fronte a un gesto tanto immane è normale prendersi del tempo. Ora loro si trovano nel pieno di una tempesta emotiva fatta di profondo disconoscimento verso un figlio che credevano modello. E poi non dimentichiamoci della prima frase pronunciata a caldo dal padre…”. Ed ecco ilalla famiglia: “Dico loro di andarsene dall'Italia. Soprattutto per offrire una vita migliore al piccolo di famiglia che ha appena 18 anni, e ...

