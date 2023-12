Gli inediti dei finalisti di ‘X Factor 2023’ | SARAFINE canta ‘Malati di gioia’

Leggi su funweek

(Di venerdì 1 dicembre 2023) A X2023 i giochi per la Finale si sono chiusi, decretando Stunt Pilots,, Maria Tomba e Il Solito Dandydell’edizione. La tripla eliminazione del sesto Live ha, infatti, bloccato a un passo dal sogno Astromare, Angelica (entrambi della squadra di Ambra Angiolini) e SETTEMBRE (squadra di Dargen D’Amico). Giovedì 7 dicembre sarà, quindi, scontro diretto tra Dargen D’Amico e Fedez. Due le manche che si sono susseguite il 30 novembre, inaugurate dalla performance con l’Orchestra di X. I ragazzi si sono esibiti con ben 22 elementi sul palco che hanno reso le performance uniche e suggestive. In tale occasione,(Fedez) ha scelto di proporre No Diggity di Blackstreet feat. Dr. Dre, per poi lasciare spazio al nuovo inedito. Cover singolo da Ufficio ...