Gli inediti dei finalisti di ‘X Factor 2023’ | Il Solito Dandy presenta ‘Solo tu’

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Appartiene a Iluno dei quattro posti disponibili nella Finale di X2023, in programma il prossimo 7 dicembre. A dare il via alla gara, giovedì 30 novembre, è stata una delle manche più amate, quella con l’Orchestra di Xformata da 22 elementi sul palco che hanno reso le performance degli artisti in gara uniche e suggestive. Per la speciale playlist, Il(Dargen D’Amico) ha proposto I giardini di marzo di Lucio Battisti, per poi lasciare spazio nella manche successiva al nuovo inedito. Disponibili da venerdì 1 dicembre, per Warner Music Italy, su tutte le piattaforme digitali, Ilha cantato “Solo tu”, scritto dallo stesso artista con Leo Pari e Simone Guzzino. Cover singolo da Ufficio ...