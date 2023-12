Gli assassini di Kfir usano il padre distrutto dal dolore

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Sono trascorsi quasi due mesi dal brutale attacco di Hamas contro Israele, una carneficina che ha destabilizzato il Medio Oriente. Le trattative per il cessate il fuoco proseguono, esattamente come le violenze. L’attentato firmato dal gruppo terroristico palestinese a Gerusalemme è solo l’ultimo esempio della brutalità del conflitto, che il più delle volte coinvolge gli innocenti. Basti pensare al piccolo, un bimbo israeliano di 10 mesi che secondo i terroristi sarebbe morto insieme al fratellino Ariel (4 anni) e alla mamma Shiri. Presi in ostaggio da diverse settimane, i tre avrebbero perso la vita a causa di un raid israeliano. La propaganda interpreta un ruolo fondamentale in una guerra e i terroristi palestinesi lo sanno bene, riuscendo spesso a direzionare la narrazione, offuscando il giudizio di qualche solone. Ma la verità è una soltanto: ...