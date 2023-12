Giustizia | Rubano Fi | “Antropoli assolto | gli è stata restituita la tranquillità”

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Benevento. “Hanno cercato di distruggerlo, ma non ci sono riusciti. Tutta la mia solidarietà va all’amico e medico Carmine, l’ex sindaco di Capua,anche in appello dall’accusa di concorso esterno in associazione camorristica”. Così, il deputato di Forza Italia Francesco Mariadopo le dichiarazioni rilasciate al TGR Campania da, dirigente medico dell’ospedale Cardarelli di Napoli. I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Napoli (presidente Vittorio Melito) hanno rigettato il ricorso con cui la Dda partenopea aveva impugnato il verdetto di assoluzione pronunciato in primo grado nei confronti didalla Corte d’Assise di Santa Maria Capua Vetere. “La verità vince sempre su tutto e noi di Forza Italia non abbiamo mai avuto dubbi sulla moralità e professionalità ...