Giustizia | Della Vedova a Crosetto | ' circostanzi le sue accuse | non ha risposto su merito'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - ''Non posso essere soddisfattosua replica, perchè non è stata neldomanda posta. Il 'Corsera' non ha intervistato un comune cittadino ma il ministroDifesa, autorevole esponente del governo Meloni... Lei oggi è ministroDifesa, lei ha tutti gli strumenti per intervenire o raccogliere informazioni sul tema da lei sollevato''. Quando accaduto ''è gravissimo dal punto di vista istituzionale... Se lei parla di opposizione giudiziaria, lei deveare un'accusa precisa, che non può essere un sentito dire''. Lo ha detto Benedetto, esponente di + Europa, firmatario dell'interpellanza al ministroDifesa sulla, replicando a Guido ...