Giulia Cecchettin uccisa dopo la coltellata al collo nel parcheggio a Fossò Filippo Turetta interrogato 9 ore | «Mi è scattato qualcosa in testa»

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Unasul lato sinistro del, «dai margini netti», che non le ha lasciato scampol'aggressione alla zona industriale di: morta per shock emorragico....

Turetta, interrogatorio di 9 ore: "Ho accoltellato Giulia e l'ho vista morire"

... pause ripetute e silenzi di chi fatica a ricordare o preferisce non indugiare nei particolari sul come e perché ha ucciso, la fidanzata che con difficoltà chiama ex. L'orologio ...

Un fendente colpisce Giulia Cecchettin anche sotto la scapola, dal lato sinistro, ma non intacca il cuore. Sono le coltellate che provocano, in poco tempo, il dissanguamento come spiega già ...

Cecchettin, l'interrogatorio di Turetta è durato quasi 10 ore

È durato quasi 10 ore l'interrogatorio di Filippo Turetta nel carcere di Verona da parte del pubblico ministero di Venezia che indaga sull'omicidio di Giulia Cecchettin. Il ventunenne padovano ha ...