Giulia Cecchettin poteva essere salvata | Sciarelli | la scoperta cambia il quadro

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Da giorni Chi l'ha Visto si chiede se. Al vaglio, infatti, la telefonata di un testimone al 112. L'uomo avrebbe assistito alla lite con Filippo Turetta, sfociata poi nell'omicidio. Da qui il quesito rivolto da Federicaai carabinieri: "Quando è stata messa in relazione la telefonata del bravo cittadino che alle 23:18 ha detto ai carabinieri che una ragazza era stata aggredita e portata via con la forza in macchina? Quando è stata messa in relazione con la scomparsa dei due giovani?". Immediata la replica dei Carabinieri di Vigonovo che hanno prontamente risposto con una "nota importante ed esaustiva". "Nel comunicato - spiega la conduttrice nella puntata di mercoledì 29 novembre su Rai 3 - viene scritto che in contemporanea con la ...