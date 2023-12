Giulia Cecchettin | l’incredibile coincidenza nel libro della nonna scrittrice

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ladinon si dà pace per la mortenipote. “era meravigliosa: aveva sempre il sorriso. Amava il disegno e i fumetti. Mi mostrava le sue creazioni e mi raccontava che aveva iniziato questo corso. Era contenta di laurearsi in Ingegneria biomedica”. Ma i ricordi non bastano ad alleviare la sofferenza: “Non è facile. Siamo chiusi in una bolla di dolore”.Leggi anche: Papà dipubblica l’ultima foto con la figlia: “Compleanno con papi”Leggi anche:, tutto sulla sua famiglia d’origine: chi sono i suoi parentiLeggi anche:, la lettera di Elena alla sorella: “Questa casa vuota come il mio cuore” Ladi...