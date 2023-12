Giulia Cecchettin | i risultati dell’autopsia

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il compito di chiarire le circostanze intorno alla tragica morte di, la giovane di 22 anni brutalmente uccisa dal suo ex compagno Filippo Turetta, è stato affidato a esperti legali in campo di medicina legale. Secondo le informazioni attualmente disponibili, l’autopsia del corpo diè ancora in corso presso la Uoc di Anatomia Patologica dell’Università di Padova e dura ormai da otto ore. Al momento non vi sono previsioni certe su quando potrà finire, visto che l’esame potrebbe prolungarsi anche nella giornata di domani. Le prime indiscrezioni tuttavia suggeriscono chesia stata uccisa dopo una lite, che avrebbe raggiunto il lago di Barcis, dove il suo cadavere è stato ritrovato, già deceduta. Le indiscrezioni si parla di numerose ferite profonde da arma bianca ...