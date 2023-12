Giulia Cecchettin | conclusa l’autopsia I primi dettagli sono agghiaccianti

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Omicidio, irisultati del. La vicenda della 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta continua ad essere sulle prime pagine di giornali e tv. Le speranze andate in fumo, la fuga del ragazzo, la sua cattura in Germania e le sue prime parole: “Ho ammazzato la mia fidanzata, ho vagato questi giorni perché cercavo di farla finita, ho pensato più volte di andarmi a schiantare contro un ostacolo e più volte mibuttato un coltello alla gola, ma non ho avuto il coraggio di farla finita”. Dopo la diffusione del video in cui Filippo aggrediva ripetutamentela situazione è diventata sempre più drammaticamente chiara. Ma come è stata uccisa la giovane di Vigonovo? Oggi, venerdì primo dicembre, presso l’Università di Padova è stata eseguita ...