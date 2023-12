Giulia Cecchettin | autopsia ancora in corso | i primi risultati

Leggi su notizie

(Di venerdì 1 dicembre 2023), l’sul corpo della giovane studentessa èin: nel frattempo arrivano iDirettamente dalla Uoc di Anatomia Patologica dell’Università di Padova arrivano iin merito all’sul cadavere di. Ovvero la ragazza di 22 anni uccisa dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ‘LaPresse‘ pare che la ragazza sia morte per dissanguamento dopo la rescissione di una vena aorta. Per via, appunto, di una coltellata sferrata dal suo killer. Questa sarebbe stata la causa della morte della giovane, uccisa in quel di Vigonovo (provincia di ...