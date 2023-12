Giudici del bene e del male Il vero pericolo per la democrazia

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 1 dicembre 2023) In un Paese come il nostro, dove il malaffare è tanto diffuso da assumere i tratti di un costume nazionale, i magistrati vengono sovente mitizzati. Alcuni addirittura sono considerati eroi, salvatori della patria, portatori di giustizia e ordine nel magma caotico e a volte putrido della vita pubblica. Da Tangentopoli in poi la magistratura ha vissuto una idealizzazione che non sembra avere eguali in nessun altro Paese del mondo. Forse solo nei narco-stati come Messico o Colombia isono così profondamente venerati. La venerazione assume spesso però tratti grotteschi, specie quando questa categoria svicola dal proprio mandato originario. In un saggio forse dimenticato dal titolo Il potere dei. Stato democratico e il controllo della virtù, il sociologo Alessandro Pizzorno evidenzia come la magistratura in Italia abbia da molti anni ormai ...