Giovanbattista Cutolo medaglia d’oro al valor civile | “Ha difeso un amico | gesto di grande altruismo”

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta stamani in Prefettura, a Napoli, la cerimonia per il conferimento dellaalalla memoria di, il musicista 24enne ucciso lo scorso 31 agosto in piazza Municipio per difendere unda una aggressione. È stato il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, a ricordare il sacrificio del giovane, conosciuto con il nome di Giogiò. Toccante la testimonianza della madre, Daniela Di Maggio. È stata una “cerimonia importante” per la memoria di“ma noi abbiamo bisogno di una memoria attiva, militante. È questa deve essere un’occasione per rafforzare l’impegno delle amministrazioni, di tutte le istituzioni e della società ...