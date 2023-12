Giornata Mondiale contro l’AIDS | quanto gli italiani conoscono la malattia

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il 1° dicembre si celebra, in tutto il mondo, la, una sindrome di cui non dovremmo mai dimenticarci. E la ricorrenza è anche un’occasione di bilancio sulla situazione attuale.glie che opinione hanno riguardo all’HIV? Per rispondere a questa domanda prendiamo come riferimento il sondaggio pubblicato da Pubblic Affairs e Healthcare. Ancora oggi si fa molta fatica a distinguere tra HIV e AIDS insoltanto il 34% sa cheè lo stadio terminale dell’infezione da HIV (Instagram)ne sanno gli? Quasi una persona su due, pari al 42%, dichiara di essere poco o per nulla informato riguardo prevenzione, cause e trattamento di ...