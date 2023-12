Ghisalba | incendio in un deposito merci | nessun ferito

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 1 dicembre 2023). Unin unma senza feriti. Questo è quanto accaduto nella prima mattina di venerdì 1 dicembre a, dove sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Bergamo, insieme ai volontari del distaccamento di Romano di Lombardia. Le fiamme sono divampate in uncon all’interno materiale di vario genere e un furgone: scattato l’allarme, i vigili del fuoco sono intervenuti via Alessandro Manzoni alle 6:09.a persona è rimasta coinvolta. Spente le fiamme, il locale è stato messo in sicurezza e l’area compromessa bonificata.