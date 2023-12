Genova | barbiere pusher scoperto perché alcuni clienti erano calvi

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Uno strano e sospetto via vai di, anche, hanno insospettito i carabinieri del nucleo investigativo di, che hannounche spacciava tra un taglio di capelli e un altro. A scoprire l’attività illecita anche i militari della stazione di Forte San Giuliano. Gli inquirenti hanno arrestato un uomo di 55 anni, italiano. Il negozio dell'uomo, una barberia, è situato in zona Foce, nel capoluogo ligure.

