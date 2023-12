Genova | barbiere pusher scoperto per colpa di alcuni “clienti” calvi

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Spacciava, tra un taglio e l’altro, nella sua barberia in zona Foce di. Ma il via vai nel salone era continuo. E a dispetto della fama qualcosa iniziava a non quadrare. Come la clientela, a volte curiosamente calva. A scoprire ilsono stati i carabinieri del nucleo investigativo di, con la collaborazione dei colleghi della stazione di Forte San Giuliano, che hanno arrestato un 51enne italiano. Il via vai diche entravano e uscivano subito dal salone I militari hanno notato persone, anche calve, entrare e uscire poi immediatamente dal salone. A quel punto sono stati organizzatiservizi di osservazione dai quali è emerso che, delle più diverse età e professioni, andavano nella barberia ...