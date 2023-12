Genoa | Retegui pronto per l’Empoli | potrebbe partire titolare

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Mateoha giocato la partitella di allenamento e arrivano messaggi positivi per il: controIldomani pomeriggio affronteràe Gilardino per l’attacco sta ragionando su Mateo. L’italoargentino, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri ha giocato nella partitella in famiglia a Pegli con i titolari e si candida per un posto nell’undici di partenza contro i toscani, a due mesi di distanza dall’ultima partita giocata per intero (il 1 ottobre a Udine). Accanto a lui in attacco, in attesa che Gudmundsson recuperi, dovrebbeJunior Messias con alle loro spalle Ruslan Malinovskyi.