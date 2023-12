Genoa-Empoli | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 1 dicembre 2023) E’ arrivato il momento della 14ª giornata del campionato di Serie A e sono in arrivo indicazioni importanti anche per la zona salvezza. In particolar modo è alta l’attesa per la gara tra, due squadre protagoniste di un momento dai due volti. La squadra di Alberto Gilardino è reduce dalla sconfitta contro il Frosinone, quella di Andreazzoli dal ko casalingo contro il Sassuolo.(3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Haps; Malinovskyi, Puscas. Squalificati: nessuno Indisponibili: Bani, Ekuban, Gudmundsson, Retegui, Strootman(4-3-3): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Caputo, Cancellieri. Squalificati: ...