Genoa-Empoli | Gilardino | “Retegui? Devo fare delle valutazioni Le critiche fanno crescere”

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Recupero prezioso per ildi Albertoche per la gara di domani contro l’ritrova Mateo. “Mateo si è allenato tre giorni con la squadra, non è ancora al cento per cento e faròoggi. Ha grande voglia e se ci saranno le condizioni sarà in campo dal primo minuto. Messias come Mateo non è al cento per cento. Ma se entrambi mi danno garanzie personali nel giocare dal primo minuto saranno entrambi della partita-ha detto-. Abbiamo bisogno della personalità, della qualità e dell’estro di questi giocatori”. L’allenatore vuole ripartire dopo la sconfitta col Frosinone: “Qual è la risposta alle? Isolamento e lavoro, l’unica cosa certa è quella. Dobbiamo lavorare ed essere focalizzati sull’obiettivo ...