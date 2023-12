Gelera Inps | “Addio epoca del cittadino fagocitato dalla burocrazia”

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) – "Per il prossimo avremo un programma articolato di interventi, politiche di servizio e scelte tecnologiche. L'sta lavorando e continuerà a lavorare, abbiamo superato l'in cui ilerae per apprezzare un moderno e sicuramente più incisivo modello in cui ilpartecipa alla progettazione dei nostri servizi. A questo punto il passo successivo che faremo sarà la partecipazione delcome fattore critico di successo nelle nostre scelte strategiche". Così Micaela, commissaria straordinaria dell', aprendo a Palazzo Wedekind a Roma la giornata conclusiva delle celebrazioni per il 125° anniversario dell'Istituto. Secondo ...