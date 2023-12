Galliani | «Carlos Augusto ha avuto ragione! Colpani non trattabile»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 1 dicembre 2023)non si sbilancia su Andrea, facendo un po’ di strategia. Al contempo si riferisce a, elogiando la sua scelta di andare all’Inter.? Adrianoaggiorna sul futuro del gioiello brianzolo: «Nessuno si è fatto vivo con noi per parlare di. Ha cinque anni di contratto, siamo a dicembre e fino a giugno e oltre non è. Diverso è stato il discorso per, che aveva ancora un anno e volendo diventare terzino del Brasile chiese di andare all’Inter. Haragione: giocando con noi un’intera stagione non era mai stato considerato, sono bastate poche presenze nell’Inter e le porte della nazionale si sono aperte. Succedeva la stessa cosa ...