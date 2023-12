Galliani | «Allegri in discussione? Ma di cosa parliamo!» Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport intervista Adriano, 79 anni, trentasette anni da dirigente nel calcio e nessun momento di stanchezza. «Stanco io? Sono carico a pallettoni». Qual è il futuro del Monza? In città è argomento di continua? «La permanenza in serie A. Negli ultimi anni la distanza tra le squadre che partecipano alla Champions e le altre è aumentata in modo esponenziale, a questo aggiungo che nelladei diritti televisivi quelli della Champions salgono sempre, mentre il campionato scende. Il Monza fattura 60, 70 milioni, Inter, Milan e Juve viaggiano tra 400 e 500». Da persona intelligente, e dirigente sportivo che ha vissuto l’età dell’oro del calcio italiano, prova a spiegare il momento attuale e soprattutto come lo vive da dirigente di una provinciale «Il calcio riflette la condizione ...