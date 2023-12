Fuori dal Centro Storico l' Antenna 5G

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 1 dicembre 2023) L'Aquila - "La conferenza dei servizi dà il via all'installazione della telefonia mobile ad alta velocità, ascoltando le esigenze della comunità" La conferenza dei servizi ha recentemente approvato l'installazione di un'5G nel comune di Introdacqua, situato nella suggestiva Valle del Sagittario, affermando però l'importanza di mantenere la distanza dal. L'esito positivo del procedimento è stato sancito dalla determina degli uffici comunali, che ha accolto il parere favorevole di Arta, dell'Asl e del Ministero dei Beni Culturali riguardo alla collocazione della nuova infrastruttura di telecomunicazioni in via Pié Tassito. La conferenza dei servizi, convocata lo scorso luglio a seguito della decisione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Cristian Colasante, ha coinvolto gli attori interessati per ...