Altre News in Rete:

Milan e Frosinone, parlano i presenti: a San Siro una sfida ad alta tensione

A centrocampo dovrebbero essere confermati Bourabia econ il trio Soulé, Reinier ed ... Ilsarà un avversario difficile. "Servirà un livello di gioco alto, Di Francesco sta facendo ...

Frosinone, Barrenechea: “Il Milan è fortissimo, ma noi vogliamo vincere” Pianeta Milan

Frosinone, Barrenechea: "Di Francesco ha le idee chiare, con lui sono cresciuto" TUTTO mercato WEB

Milan-Frosinone, probabili formazioni: per Pioli un ritorno eccellente

In casa Frosinone, assenti Marchizza, Kalaj e Harroui. Di Francesco conferma il 4-2-3-1. Turati tra i pali a guidare la linea difensiva composta da Oyono, Okoli, Romagnoli e Monterisi. A metà campo ...

Barranechea: “Sento che c’è fiducia in me, con Di Fra cresciuto”

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato il mediano del FrosinoneBarranechea che ha detto: "Abbiamo un ottimo allenatore, con le idee molto chiare su come metterci in campo. E se c’è da ...