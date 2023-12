Frode e appalti truccati al Centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli a Milano Perquisizioni in corso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) L’Autorità giudiziaria, con l’ausilio dei finanzieri del Comando Provinciale di, sta eseguendo un’ispezione presso ildiper ildi. Sono in, inoltre,e acquisizioni di documentazione. Lo rende noto la Procura della Repubblica dicon una nota. Le ipotesi investigative al vaglio degli inquirenti riguardano episodi di frodi nelle pubbliche forniture e la turbata libertà degli incanti, realizzate dalla società aggiudicataria dell’appalto per la gestione del, la Martinina srl. Si sta procedendo alla notifica delle informazioni di garanzia, sia per le responsabilità personali sia per responsabilità amministrativa degli enti rispetto agli illeciti commessi dal ...