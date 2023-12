Fregene | secondo Open Day di Previeni l’Ictus nel Comune di Fiumicino | screening gratuiti per le persone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 1 dicembre 2023) ll Rotary ClubPortus Augusti, in collaborazione con ildie la ASL RM 3, annuncia con entusiasmo la seconda tappa del Progetto “” nella località di. Dopo il successo della prima fase lo scorso ottobre, l’iniziativa si concentra sull’importanza della valutazione del rischio cardiovascolare individuale e sulla prevenzione delle patologie a esso collegate. L’eventoL’appuntamento è fissato per sabato 9 dicembre presso il Poliambulatorio ASL RM 3 di, in Viale della Pineta di, 76. L’evento prevede unogratuito dell’esame del ritmo cardiaco, rivolto a una fascia di età compresa tra i 50 e ...