FOTO | Matt Riddle e Misha Montana accolgono il piccolo Matthew

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Negli ultimi anni, quello diè stato senza dubbio uno dei nomi più controversi in WWE. A causa del suo comportamento al di fuori del ring, si è trovato più volte sull’orlo del licenziamento. La WWE gli ha, infine, dato il benservito lo scorso settembre durante l’ondata di licenziamenti a seguito della fusione con la UFC. Un lieto annuncio Coloro che, comunque, hanno continuato ad essere sostenitori dell’Original Bro oggi hanno potuto assistere ad un lieto evento., infatti, ha postato sui social unache lo ritrae con la fidanzatae il loro figlioletto appena nato. Littlehew has just entered the world pic.twitter.com/kyevTJtR2N—hew(@SuperKingofBros) December 1, ...

Altre News in Rete:

X Factor 2023, sesto live: Francesca Michielin con pettinatura alla Sailor Moon e tutti i beauty look della serata

Scuro e con finishil rossetto. Make - up less is more nei toni del rosa chiaro per Angelica, ... l'amore è famiglia: lacon il marito e i figli Damiano David e Dove Cameron, c'è la conferma: ...

FOTO: Matt Riddle si rifà il look tagliandosi i capelli Zona Wrestling

House of the Dragon, la guerra ricomincia! Svelate le prime ... Best Movie

Pearl Jam, Matt Cameron: "Le lavorazioni del nuovo album sono terminate. È pronto!"

Il batterista dei Pearl Jam Matt Cameron ha confermato che la band di Seattle ha terminato le lavorazioni del nuovo album di inediti: “Abbiamo fatto un album con Andrew Watt” ha dichi ...

Barbie, Matt Bomer ha detto di no ad un ruolo nel film: perché

Anche Matt Bomer era interessato al mondo in rosa rappresentato da Greta Gerwig in Barbie e ha persino partecipato alla fase di audizione: perché, poi, ha rifiutato il ruolo