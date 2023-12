Fortino ‘Maradona’ | il Napoli sorride contro l’Inter | il motivo

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Dopo le proveAtalanta e Real Madrid, arriva per ilil test più importante. Al Maradona gli azzurri ospiteranno la capolista Inter, e i precedenti sorridono agli uomini di Mazzarri. Il ritorno sulla panchina deldi Walter Mazzarri fin qui è stato più che positivo. Gli azzurri hanno vintol’Atalanta e persoil Real Madrid, ma a farre è l’unità del gruppo che sembrava essersi smarrito. Domenica ci sarà un nuovo test fondamentale, visto che si affronterà, ma i precedenti sorridono agli azzurri.-Inter, il Maradona può tornare ad essere un fattore decisivo Domenica sera alle 20:45 al Diego Armando Maradona si disputerà-Inter, big match valido per la 14ª giornata di Serie A. Il ...

