Formazioni ufficiali Spagna Italia femminile | le scelte dei due ct

(Di venerdì 1 dicembre 2023), ledei due tecnici per il match valevole per la Women’s Nations League Comunicate ledi, match di Women’s Nations League in programma alle 21.30.(4-3-3): Coll; Batlle, Paredes, Aleixandri, Olga; Bonmatì, Abelleira, Hermoso; Del Castillo, Paralluelo, Mariona. Ct: Motse Tomé(4-4-1-1): Giuliani; Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Boattin; Bergamaschi, Caruso, Giugliano, Cambiaghi; Dragoni; Giacinti. Ct: Andrea Soncin