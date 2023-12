Fiumicino | 80enne denuncia gli spacciatori e viene massacrato di botte in casa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 1 dicembre 2023)diin. Il misfatto in via Salvatore Commissa: l’ex Alitalia possibile vittima dita un’aggressione che ha i contorni di un mistero. La vittima è un ottantenne, ex dipendente Alitalia, che la mattina del 24 novembre scorso è stato trovato in condizioni critiche all’interno della propria abitazione in via Salvatore Commissa. A lanciare l’allarme la figlia che asserisce anche come suo padre possa essere stato vittima di un’aggressione in piena regola: a confermarlo ci sarebbero i lividi sul corpo e un graffio sulla tempia. Senza contare che l’uomo sarebbe stato trovato incon i vestiti a soqquadro e i cassetti degli armadi divelti oltre a qualche mobile ...