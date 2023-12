Fiorentina-Salernitana | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La giornata di Serie A regala la sfida tra, valida per il 14° turno. La squadra di Vincenzo Italiano è reduce dalla vittoria in Conference League ed è una delle squadre più importanti del campionato. Occupa l’8ª posizione e dovrà riscattare la sconfitta contro il Milan. Laè tornata in corsa dopo l’arrivo di Filippo Inzaghi e nell’ultima partita è arrivata una vittoria importantissima contro la Lazio.(4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. Squalificati: nessuno Indisponibili: Castrovilli, Dodò(3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, ...