Fiorentina-Genk 2-1 | Arthur | “Dobbiamo lottare sempre così | se le punte segnano poco dobbiamo fare tutti meglio”

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 dicembre 2023)ha parlato ai microfoni di Sky Sport subito dopo il fischio finale di2-1, match valevole per la Conference League 2023/2024. Il centrocampista viola ha spiegato il suo punto di vista sulle difficoltà trovate dai viola nella sfida del Franchi: “Se lesignifica che anche noi in fase di costruzione a centrocampo possiamo– spiega il brasiliano –gol è l’obiettivo di tutta la squadra, non solo delle. Alla fine comunque ce l’abbiamo fatta, anche grazie alla spinta dei tifosi, giocando da squadra.con questa voglia di vincere.” SportFace.