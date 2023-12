Fiorentina batte Genk 2-1 | viola supera girone di Conference

Leggi su iltempo

(Di venerdì 1 dicembre 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – Lala fase a gironi dellaLeaguendo al ‘Franchì per 2-1 ilgrazie ad una rete su calcio di rigore messa a segno a 10? dalla fine di Nico Gonzalez con penalty assegnato per fallo di Saddick su Kayode. Ihanno fatto molta fatica ad avere la meglio sulla formazione allenata da Vrancken, anche perchè la partita del Franchi è letteralmente stata condizionata dal direttore di gara, l'olandese Joey Kooik che nega due penalty ai padroni di casa, non espelle il già ammonito Fadera, e ferma un contropiede degli ospiti per soccorrere Kouame rimasto a terra ma non per un infortunio grave. Ilpassa per primo in vantaggio al 45? del primo tempo con un'azione personale di Kayembe che si produce in una serpentina ...