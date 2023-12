Fiorentina | Barone | “Il futuro del Franchi è nelle mani del Comune Vogliamo arrivare in Champions”

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Joe, direttore generale della, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, toccando fra i vari temi anche quello relativo al restyling del: “Sin dal giorno in cui abbiamo comprato laabbiamo provare a fare lo stadio. Commisso voleva addirittura farlo con i propri soldi, ma non gli è stato permesso. Ci siamo pertanto concentrati sul Viola Park, realizzando una struttura incredibile nonché rara in Italia su cui basare ildel club – ha spiegato – Ora ildelè soprattuttodel. Per quanto ci riguarda, siamo disposti a sederci al tavolo per trovare una soluzione rapida e certa. Ciò che ci preme però è sapere al più presto dove giocherà la squadra ...