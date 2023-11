Fiorentina | Arthur | «Pochi gol delle punte? La colpa è nostra»

Fiorentina - Arthur : 'A Firenze mi trovo molto bene. Permanenza? È una scelta che non dipende da me'

Fiorentina, Arthur: 'Pochi gol delle punte Colpa anche nostra'

Commenta per primo Il centrocampista dellaha parlato a Sky dopo il successo per 2 - 1 contro il Genk. 'Siamo stati bravi a giocare di squadra, lottando fino alla fine. Anche i tifosi ci hanno aiutato e questo è lo spirito. ...

Arthur: “Oggi abbiamo giocato da squadra. Problema del gol Vi dico” Viola News

KAYODE-ARTHUR (SKY), Obiettivo centrato. Gli attaccanti... Firenze Viola

Fiorentina batte Genk 2-1, viola supera girone di Conference

e poi inserendo Beltran e Arthur per Barak e Duncan. Proprio uno dei subentrati, Kayode, diventa decisivo perché su di lui Saddick commette il decisivo fallo da rigore che porta Nico Gonzalez a ...

Fiorentina-Genk, le pagelle di CM: Quarta croce e delizia. Nico Gonzalez non sbaglia mai

Dal 59’ Arthur 6: mette ordine al centrocampo come solo lui sa fare ... Dal centravanti però ci si aspetta che calci anche in porta. All. Italiano 6,5: la Fiorentina non parte bene. Rischia grosso ...