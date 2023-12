Fine della controffensiva | ecco la nuova fase della guerra Parola di Zelensky

Leggi su formiche

(Di venerdì 1 dicembre 2023) È lo stesso presidente ucraino Volodymyrad ammetterlo: “Laè entrata in una, e questo è un fatto”. Lo fa in un’intervista rilasciata in esclusiva ad Associated Press, dove il leader di Kyiv delinea la sua visione sul futuroe del suo Paese, indicando quali saranno le priorità fondamentali. Fornendo come base una constatazionesituazione attuale, giunti a quello che oramai si può considerare come il terminegrandeestiva per cui l’Ucraina si era a lungo preparata: “Non ci stiamo tirando indietro, sono soddisfatto. Stiamo combattendo con il secondo (miglior) esercito del mondo, sono soddisfatto. Ma stiamo perdendo ...