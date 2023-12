Finalmente la Tesla Cybertruck debutta col botto | ecco i prezzi 

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Quattro anni dopo il debutto del prototipo,consegna le prime unità di produzione del, il discusso pick-up che tra l’altro ha creato non pochi problemi economico finaziari alla casa Texana. Solo che anche la festa per il lancio messa in scena alla Gigafactory di Austin, dove non erano invitati giornalisti ma solo clienti e influencer “amici” comincia dopo molteplici ritardi. Ma non sono mancate le conferme e qualche sorprese come ad esempio la carrozzeria senza alcun tipo di maniglie: per aprire le porte ci sono dei pulsanti nella zona dei finestrini realizzati appositamente per il pick up in una lega progettata dalla stessacon l’obiettivo di essere super ultraresistenteuscirà per il momento sui mercati statunitensi con la versione a trazione integrale e quella Cyberbeast con ...