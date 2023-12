Fils-van Assche | NextGen Finals 2023 | orario prima semifinale | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Penultimo giorno dia Jeddah: è già tempo di semifinali per conoscere chi è l’under21 più talentuoso tra gli otto transitati sul cemento saudita. Lasarà un affare tutto francese tra Arthure Luca van, per il tabellone iniziale i due favoriti del seeding.ha dimostrato a tutti i motivi della sua estrema crescita in classifica nel, fino a diventare numero 36 del mondo nelle ultime settimane: percorso netto nel gruppo verde contro Flavio Cobolli, Luca Nardi e Dominic Stricker. Per lavolta avrà di fronte il suo connazionale, che nell’ultimo match ha battuto un coriaceo Alex Michelsen per poi avere una grossa mano da Hamed Medjedovic, che ha superato il giordano Shelbayh ...