Fils-Medjedovic in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Next Gen Atp Finals 2023

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Arthurse la vedrà contro HamadnelladelleGen ATPdi Jeddah (Arabia Saudita). Al King Abdullah Sports City saranno gli unici due giocatori ancora imbattuti nella settimana a contendersi al titolo. Il francese ha vinto tutti e tre gli incontri nella fase a gironi, per poi superare per 3-1 il connazionale Van Assche in semi. En plein anche per il serbo, protagonista di un 3 su 3 in girone e vittorioso in semicontro Stricker, costretto a ritirarsi in avvio di secondo set. I due non si sono mai affrontati prima d’ora in carriera. IL REGOLAMENTO PROGRAMMA E COPERTURA TV I GIRONI IL MONTEPREMIscenderanno in campo nella giornata di sabato 2 dicembre. I ...