Ferrari | ufficializzati due nuovi piloti | tifosi sorpresi dalle scelte

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 1 dicembre 2023)due: che cosa sta accadendo a Maranello, le ultimissime.. Laguarda al futuro e si prepara per ottenere degli importanti traguardi in vista della prossima stagione. Ad oggi non si conoscono le strategie di Maranello, ma sappiamo con certezza che Vasseur ha intenzione di percorrere una Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.