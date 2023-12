Femminicidio di Vincenza Angrisano | il marito l’aveva già aggredita pochi giorni prima ed era andata in ospedale per farsi medicare

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Luigi Leonetti aveva già aggredito la moglie cinquedi ucciderla. La 42enne, uccisa mentre in casa c’erano anche i figli di 6 e 12 anni, eraindove aveva avuto una prognosi di quattro. Secondo le ricostruzioni, l’epsiodio risale alla notte tra il 21 e il 22 novembre quando l’uomo ha schiaffeggiato la moglie accusandola di essere tornata tardi a casa. Dopo l’aggressione la donna èinper. Sabato 2 dicembre è attesa l’autopsia sul corpo della donna, mentre oggi la gip del tribunale di Trani Anna Lucia Altamura ha firmato una ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’uomo ritenendo concreti e attuali i gravi ...

'Ho avuto una settimana molto particolare. Sono andata in ospedale perché mio marito mi ha alzato le mani'.Angrisano, vittima diad Andria, aveva raccontato in un audio a un'amica della violenza dell'uomo. Un'aggressione per la quale è finita in ospedale il 23 novembre, cinque giorni ...

Cinque giorni prima di essere ammazzata dal marito, Vincenza era finita in ospedale per percosse FoggiaToday

Luigi Leonetti aveva già aggredito la moglie cinque giorni prima di ucciderla. La 42enne Vincenza Angrisano, uccisa mentre in casa c’erano anche i figli di 6 e 12 anni, era andata in ospedale dove ave ...

La Stahnome dichiara lutto aziendale fino a domenica 3 dicembre, per la tragica morte di Vincenza Angrisano, vittima di femminicidio ad Andria. Vincenza era una di loro, donna stimata e apprezzata ...