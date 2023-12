Femminicidio Andria | Vincenza Angrisano cinque giorni prima che fosse uccisa era finita al pronto soccorso per colpa del marito killer

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 dicembre 2023)chefinissea coltellate dalLuigi Leonetti, da cui si stava separando, erain ospedale a causa degli schiaffi subiti dal coniuge La donna fu dimessa con una prognosi di quattro. Un elemento inquietante, ricostruito Repubblica, che emerge dalavvenuto nella casa in cui viveva la coppia, con i figli di 6 e 11 anni, sulla provinciale 231 per Corato, a tre chilometri da. I due erano separati in casa da circa un mese. Enza voleva chiudere quel rapporto violento. In un vocale a un’amica aveva raccontato l’episodio: «Ho avuto una settimana molto particolare, sono andata in ospedale perché miomi ha ...