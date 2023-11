Fedez replica in diretta a X Factor a Morgan | “Non lecco i piedi alla Meloni”

Leggi su biccy

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Nei giorni scorsiha mosso accuse piuttosto pesanti aed è tornato a farlo anche ieri facendo delle insinuazioni sul rapper e uno dei concorrenti di X: “Il cantante degli Stunt Pilots a quanto pare è un collaboratore di. È un professionista e non un giovane talento. Ma Xnon dovrebbe essere un talent per emergenti e non per professionisti? Se l’avessi saputo avrei detto a Tony Hadley di iscriversi, con la voce che ha avrebbe sicuramente vinto“. Ladi. Durante l’ultima puntata di X, dopo l’esibizione degli Stunt Pilots,è sbottato ed ha messo i puntini sulle i in merito alle parole di. “Io non ho niente da nascondere, sono ...